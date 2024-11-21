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        Uzman çavuş, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

        IĞDIR'da Uzman Çavuş Ferdi Bağcı (32), otomobilde tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Esra Bağcı'yı (25) bıçak darbeleriyle öldür.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 19:14 Güncelleme: 21.11.2024 - 19:20
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        Uzman çavuş, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
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        IĞDIR'da Uzman Çavuş Ferdi Bağcı (32), otomobilde tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Esra Bağcı'yı (25) bıçak darbeleriyle öldür. Olaydan sonra jandarmaya giden Bağcı, eşini öldürdüğünü belirterek teslim oldu.

        Olay, akşam saatlerinde, Yeni Mahalledeki belediyeye ait çöp tesislerinin bulunduğu yolda meydana geldi. İddiaya göre Uzman Çavuş Ferdi Bağcı, bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi Esra Bağcı'yı konuşmak için otomobile bindirerek götürdü. Bir süre sonra Ferdi Bağcı, otomobili durdurarak eşi ile konuşmaya başladı. Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında Ferdi Bağcı, 2 yaşındaki çocuğunun annesi olan Esra Bağcı’ya bıçakla saldırdı. Otomobilden kaçmaya çalışan Esra Bağcı, vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı.

        JANDARMA TESLİM OLDU

        Esra Bağcı'yı olay yerinde kanlar içerisinde bıraktıktan sonra jandarmaya giden Ferdi Bağcı, eşini öldürdüğünü itiraf ederek teslim oldu. İhbar üzerine jandarma eşliğinde olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Ferdi Bağcı gözaltına alınırken, Esra Bağcı'nın cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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