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        Mezrada mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

        IĞDIR'da etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle Kavaktepe köyüne bağlı 3 mezrada mahsur kalan inekler İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 17:05 Güncelleme: 27.11.2024 - 17:10
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        Mezrada mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı
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        IĞDIR'da etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle Kavaktepe köyüne bağlı 3 mezrada mahsur kalan inekler İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı. Köylüler tarafından kamyonlara yüklenen inekler ovaya indirildi.

        Türkiye'nin çatısı olarak nitelendirilen 5 bin 176 metre rakımlı Ağrı Dağı eteklerinde yer alan Iğdır merkeze bağlı Kavaktepe köyünün Belalak, Abdalok ve Mirzo mezralarının yolu, dün gece yağan kar nedeniyle kapandı. Köylüler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri 3 saatlik yoğun çalışmanın ardından yolu açarak mezraya girdi. Köylüler, ahırlardaki inekleri kamyona yükleyerek ovaya indirdi.

        Kavaktepe Köyü Muhtarı Nezir Bekgeli, "Ağrı Dağı eteklerindeki mezralarda hem vatandaşlar hem hayvanlar mahsur kaldı. Ekipler iş makileriyle yolu açıp imdadımıza yetiştiler. Yiyecekleri kalmayan büyükbaş hayvanları kamyonlara yükleyip ovaya indirdik. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

        Köylülerden Sabri Bekgeli ise "Mezara da mağdur kaldık, Allah ekiplerden razı olsun bize yardımcı oldular. Yolumuz açıldı, mezradan hayvanlarımızı otun ve ahırların bulunduğu ovaya indirdik" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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