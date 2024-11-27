Mezrada mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

IĞDIR'da etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle Kavaktepe köyüne bağlı 3 mezrada mahsur kalan inekler İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı. Köylüler tarafından kamyonlara yüklenen inekler ovaya indirildi.

Türkiye'nin çatısı olarak nitelendirilen 5 bin 176 metre rakımlı Ağrı Dağı eteklerinde yer alan Iğdır merkeze bağlı Kavaktepe köyünün Belalak, Abdalok ve Mirzo mezralarının yolu, dün gece yağan kar nedeniyle kapandı. Köylüler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri 3 saatlik yoğun çalışmanın ardından yolu açarak mezraya girdi. Köylüler, ahırlardaki inekleri kamyona yükleyerek ovaya indirdi.