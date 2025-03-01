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        İzinsiz göçmen çalıştıran iş yeri sahiplerine ceza

        IĞDIR'daizinsiz çalıştırılan düzensiz göçmenlere yönelik operasyonda 14 Afganistan uyruklu kişi yakalanırken, iş yeri sahiplerine toplam 650 bin 320 TL idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 12:36 Güncelleme: 01.03.2025 - 12:40
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        İzinsiz göçmen çalıştıran iş yeri sahiplerine ceza
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        IĞDIR'daizinsiz çalıştırılan düzensiz göçmenlere yönelik operasyonda 14 Afganistan uyruklu kişi yakalanırken, iş yeri sahiplerine toplam 650 bin 320 TL idari para cezası kesildi.

        Iğdır Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma izni olmadan düzensiz göçmen çalıştıran iş yeri sahiplerine yönelik operasyon düzenledi. 15 iş yerine eş zamanlı baskın yapıldı. İş yerlerinde 14 Afganistan uyruklu göçmen yakalanırken, iş yeri sahiplerine toplam 650 bin 320 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca iş yeri sahibi R.D. hakkında 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan adli işlem başlatıldı. Yakalanan göçmenler de Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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