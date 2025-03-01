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        Türkiye'de ilk iftar Aralık'ta

        TÜRKİYE'de, şehirler arasında en erken akşam ezanının okunduğu Iğdır'ın Aralık ilçesinde ramazan ayının ilk iftarı yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 18:51 Güncelleme: 01.03.2025 - 18:55
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        Türkiye'de ilk iftar Aralık'ta
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        TÜRKİYE'de, şehirler arasında en erken akşam ezanının okunduğu Iğdır'ın Aralık ilçesinde ramazan ayının ilk iftarı yapıldı.

        Ülkenin en doğusunda yer alan Iğdır'ın Aralık ilçesi, saat 05.06'daki imsak ile oruç tutmaya başlayan ilk ilçe oldu. En erken oruca başlayan Aralık ilçesinde yaşayanlar, iftarlarını da ilk yapan oldu. Akşam ezanının 18.00'de okunduğu ilçede en erken iftar yapıldı. Hava sıcaklığının eksi 8 derece olduğu ilçede iftar öncesi çarşı merkezinde ve parklarda yoğunluk yaşandı. İftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte yoğunluk azaldı ve sokak ile caddeler boş kaldı.

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