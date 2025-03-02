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        Iğdır'da silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

        IĞDIR'ın Tuzluca ilçesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 16:32 Güncelleme: 02.03.2025 - 16:35
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        Iğdır'da silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
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        IĞDIR’ın Tuzluca ilçesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

        Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde saat 10.00 sıralarında karşılaşan husumetli Kalkan ve Baktemur aileleri arasında tartışma yaşandı. Hastaneden erken çıkan Şaban ve Coşkun Baktemur kardeşler, Katırlı köyüne gitti. Baktemur kardeşler, bir süre sonra gelen ve içinde Osman, Çetin ve Eyüphan Kalkan’ın bulunduğu otomobile tabanca ile ateş açtı. Saldırıda, amca çocukları olduğu belirlenen Osman ve Çetin Kalkan yaşamını yitirdi, Eyüphan Kalkan yaraladı. İhbar üzerine köyle sağlık ekibi sevk edildi. Eyüphan Kalkan, ambulansla Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ölen 2 kişinin cenazesi de morga kondu. Olayda yaşamını yitiren 2 kişinin yakınları hastaneye akın etti.

        Olaya ilişkin çalışma başlatan jandarma Şaban Baktemur’u yakalayıp gözaltına aldı. Coşkun Baktemur'un yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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