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        Hafif ticari araç cadde ortasında alev alev yandı

        IĞDIR'da alev alan hafif ticari araç yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 13:23 Güncelleme: 06.03.2025 - 13:25
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        Hafif ticari araç cadde ortasında alev alev yandı
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        IĞDIR’da alev alan hafif ticari araç yandı. Çevredekiler, yangının sıçrama ihtimaline karşın yanındaki otomobili iterek bölgeden uzaklaştırdı.

        Topçular Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde Gaffar Gölçek'e ait 04 D 5302 plakalı hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen nedenle, öğle saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı. Cadde çift taraflı ulaşıma kapatılırken vatandaşlar alevlerin sıçrama ihtimaline karşın park halindeki otomobili itekleyerek yanan araçtan uzaklaştırdı. LPG'li aracın patlama ihtimaline karşı bölgede tedbir alındı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Iğdır Belediyesi itfaiye görevlileri, yangını söndürdü.

        Aracın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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