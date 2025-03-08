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        Yan yatan kamyonda yaralanan sürücüyü camdan çıkardılar

        IĞDIR'da virajı alamayıp devrilen kamyonda yaralanan sürücüyü sağlık ekipleri camdan çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 09:55 Güncelleme: 08.03.2025 - 10:00
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        Yan yatan kamyonda yaralanan sürücüyü camdan çıkardılar
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        IĞDIR'da virajı alamayıp devrilen kamyonda yaralanan sürücüyü sağlık ekipleri camdan çıkardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, hastanede tedaviye alındı.

        Olay, Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesi Gökceli-Bayat köyü kavşağında meydana geldi. Ekrem Akkuş idaresindeki Iğdır İl Özel İdaresi'ne ait 76 DK 781 plakalı kum yüklü kamyon, virajı alamayınca yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yan yatan aracının içinde yaralanan sürücüye, sağlık ekipleri kırılan camdan ulaşarak müdahale etti. Araçta yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü, camdan çıkarılıp Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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