Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri

        210 kilometre uzunluğundaki sulama kanalları, 100'den fazla iş makinesiyle temizlendi

        DOĞU'nun Çukurovası olarak bilinen Iğdır'da sulama kanalları temizleniyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 14:00 Güncelleme: 08.03.2025 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        210 kilometre uzunluğundaki sulama kanalları, 100'den fazla iş makinesiyle temizlendi
        ABONE OL

        DOĞU'nun Çukurovası olarak bilinen Iğdır'da sulama kanalları temizleniyor. DSİ Iğdır 242'nci Şube ekipleri, 100'den fazla iş makinesiyle 210 kilometre uzunluğundaki sulama kanallarını temizledi.

        İklimi ve coğrafi koşullarıyla birçok tarım ürününün yetiştirildiği, 'Doğu'nun Çukurovası' olarak anılan Iğdır'a bereket taşıyan sulama kanallarında temizlik çalışması başlatıldı. DSİ Iğdır 242'nci Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık 2 ay önce başlatılan temizlikte 100'den fazla iş makinesi kullanıldı. 41 yerleşim alanında 380 bin dekar tarım arazisini sulayan kanallar, çamur ve pisliklerden arındırılıyor. Yaklaşık 210 kilometre sulama kanalını temizleyen ekipler, taban suyu seviyesini düşürüp modern tarım uygulamalarıyla verim artışının sağlanmasını hedefliyor.

        DSİ'nin sürdürdüğü temizlik çalışmalarını izleyen Iğdır Valisi Ercan Turan, "Aralıksız bir şekilde kanal temizliği devam ediyor. İl merkezinde özellikle çevre sağlığını etkileyebilecek olumsuzluklara mücadele etmek için ekipler gayretle çalışıyor. Kanalların temizliği hem sulama hem de halk sağlığı açısından önemli" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çöp kavgası kanlı bitti! Baba ile kızını bıçakladı!
        Çöp kavgası kanlı bitti! Baba ile kızını bıçakladı!
        İstanbul Bahçelievler'de 2 günde 2 kişi öldürüldü!
        İstanbul Bahçelievler'de 2 günde 2 kişi öldürüldü!
        "Önümüzdeki 10 yılda eşitlik seviyesine ulaşılırsa milli gelir artış hızı 2 kat hızlanacak"
        "Önümüzdeki 10 yılda eşitlik seviyesine ulaşılırsa milli gelir artış hızı 2 kat hızlanacak"
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Ölümle biten buluşma... Kamalı vahşet!
        Ölümle biten buluşma... Kamalı vahşet!
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!
        8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
        Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
        Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
        Kadınlar için çalışma rehberi
        Kadınlar için çalışma rehberi
        "Kahramanımız kadınımız"
        "Kahramanımız kadınımız"
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        115 yılda eşitsizliğin verileri

        Benzer Haberler

        Yan yatan kamyonda yaralanan sürücüyü camdan çıkardılar
        Yan yatan kamyonda yaralanan sürücüyü camdan çıkardılar
        Iğdır FK, Şanlıurfaspor maçına hazır
        Iğdır FK, Şanlıurfaspor maçına hazır
        Iğdır FK, Şanlıurfaspor maçını taraftarlarının desteğiyle kazanmak istiyor
        Iğdır FK, Şanlıurfaspor maçını taraftarlarının desteğiyle kazanmak istiyor
        Hafif ticari araç cadde ortasında alev alev yandı
        Hafif ticari araç cadde ortasında alev alev yandı
        Iğdır'da seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi
        Iğdır'da seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi
        Iğdır FK, Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına başladı
        Iğdır FK, Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına başladı