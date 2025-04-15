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        Kayısı üreticilerinden zirai dona karşı 'bahçede ateş' önlemi

        'DOĞU'nunÇukurova'sı' olarak bilinen Iğdır'da kayısı üreticileri, zirai dona karşı bahçelerinde ateş yakarak önlem alıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 12:39 Güncelleme: 15.04.2025 - 12:39
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        Kayısı üreticilerinden zirai dona karşı 'bahçede ateş' önlemi
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        'DOĞU'nunÇukurova'sı' olarak bilinen Iğdır'da kayısı üreticileri, zirai dona karşı bahçelerinde ateş yakarak önlem alıyor.

        Türkiye'nin önemli kayısı merkezlerinden biri olan Iğdır'da yıllık 50 bin ton üretim yapılırken, ilkbaharın gelişiyle çiçek açan kayısı ağaçlarında güzel görüntüler oluştu. Deniz seviyesinden 5 bin 176 metre yükseklikte yer alan ve yıl boyunca zirvesi buzullarla kaplı olan Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Iğdır Ovası, çiçeklerle beyaza büründü. Kentte zirai dona karşı da önlemler alındı. Üreticiler özellikle kayısı ağaçlarının zarar görmemesi için bahçelerinde ateş yakıyor.

        'BU ÇOK ESKİ BİR GELENEK'

        Üretici Hasan Vurgun, kent ekonomisinde önemli bir yere sahip olan kayısının iç pazarın yanı sıra Rusya, İtalya ve Azerbaycan gibi Arap ülkelerine de gönderildiğini ifade etti. Vurgun, "Gece sıcaklık sıfırın altına düştüğünde çiçeklenen ve olgunlaşmaya başlayan kayısıların donmasından endişe ediyoruz. Bu yüzden bahçelerdeki ağaçlar arasında ateş yakarak soğuğa ve dona karşı önlem alıyoruz. Bu çok eski bir gelenek. Her yıl 600 dönümlük bahçemde yaklaşık bin ton kayısı elde ediyorum. Çiftçilerimize bu tür durumlarla başa çıkabilmeleri için eğitim verilmeli. İyi bir kazanç için iyi tarım yapmak şart. Son yıllarda ateş yakmak zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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