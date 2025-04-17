Gerçeklik algısı yetişkinleri oyun bağımlısı yapıyor

IĞDIR Üniversitesi’nden Doç. Dr. Sait Yıldırım, son zamanlarda yetişkinlerde de oyun bağımlılığının arttığını, oyunlardaki gerçeklik algısının bağımlılıklarda etken olduğunu belirterek, “Özellikle küresel krizler toplumsal problemlerin oyunlara dahil olması, insanların sorumluluk algısının da oyun temelli sembollerle gerçekleştirdiğini gösteriyor. Bu açıdan oyun bağımlılığının sadece çocuklarda değil, genç ve yetişkinlerde de yaygınlık kazandığını gözlemliyoruz" dedi.

Bağımlılıklar konusunda araştırma yapan Iğdır Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Yıldırım, yeni çıkan 748 oyunu inceledi. Oyunlar içerisinde savaş ve dövüş konulu olanların yüzde 14, strateji, macera ve sorumluluk odaklı olanların ise yüzde 37'lerde olduğunu belirleyen Doç. Dr. Yıldırım, oyun üretimi ve tercihlerinde günlük yaşam alanı, eylem ve sorumluluklarına dair içeriklerin arttığını gözlemlediklerini söyledi.

Doç. Dr. Yıldırım, "Daha öncesinde oyunlarda doğrudan rekabet edip kazanma veya savaşarak yok etme konuları belirleyiciyken; son zamanlarda stratejik, kurgusal, sorumluluk yüklenme, bir maceraya girişmek gibi konular belirleyici oldu. Online oyun satış platformlarına bakıldığı zaman savaş ve dövüş oranlarında azalma görülürken; strateji, kurgu, macera veya gündelik yaşamı karşılayan konuları içeren oyunların sayısı yıllar geçtikçe artıyor” dedi.