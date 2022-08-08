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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı ve Iğdır'da Kerbela şehitleri anıldı

AA

Ağrı ve Iğdır'da Kerbela şehitleri anıldı

IĞDIR/AĞRI (AA) - Iğdır ve Ağrı’da, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da şehit edilişinin 1383. yıl dönümü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Iğdır'da yaşayan Caferi mezhebine mensup binlerce kişi, her yıl muharrem ayının 10'uncu günü, Kerbela'da katledilen Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının yasını tutmak amacıyla düzenledikleri aşure merasimi dolayısıyla sabah saatlerinde bir araya geldi.

İl merkezi ve ilçelerde bulunan birçok ev ve cadde, matem ayı kabul edilen muharrem ayında siyahlara büründü.

Siyah kıyafetler giyinen gençlerin oluşturduğu "Deste" adı verilen gruplar, camilerden toplanarak Asrı Mezarlığa ve aşure merasimin yapılacağı Zübeyde Hanım Meydanı'na yürüdü.

Burada devam eden programda, Kerbela şehitleri için dua edildi, sinezenler okundu.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve mersiyeler okunan programda, Iğdır Ehlibeyt Alimler Derneği Başkanı Zeki Tümay, Hazreti Hüseyin'in hayatı, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Katılımcıların gözyaşlarını tutamadığı program, çorba, pasta, çay, kek, su gibi ikramların dağıtılmasıyla tamamlandı.

Programa, Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, İl Emniyet Müdür Oğuzhan Yonca ve İl Müftüsü İrfan Açık da katıldı.

- Ağrı

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde de anma programı düzenlendi.

Ehlibeyt Yeşil Cami Derneğince gerçekleştirilen programda bir araya gelen çok sayıda vatandaş, mezarlık ve Yassıkaya köyü ziyaretinin ardından ellerinde Türk bayrakları ve Hazreti Ali’nin posterlerini taşıyarak Ehlibeyt Yeşil Cami'nin önüne kadar yürüdü.

Burada çeşitli ilahiler okuyan vatandaşlar, sinelerine vurarak gözyaşı döktü.

Camide devam eden programda, Taşlıçay Kaymakamı Adem Topaca, Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, İl Müftüsü Celal Büyük ve Ehlibeyt Yeşil Cami Derneği Başkanı Mehmet Hanbaba konuşma yaptı.

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