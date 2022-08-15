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Iğdırlı boksör Kader, Avrupa şampiyonu olmak için yumruk sallıyor

AA

Iğdırlı boksör Kader, Avrupa şampiyonu olmak için yumruk sallıyor

IĞDIR (AA) - BÜLENT MAVZER - Yıldız Bayanlar Türkiye Boks Şampiyonu Iğdırlı Kader Ödün, bu yıl düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanmak için günde çift antrenman yapıyor.

Kick boksla başladığı spor hayatına boks ile devam eden 16 yaşındaki Kader Ödün, bu yıl temmuz ve ağustos aylarında Kırıkkale'de yapılan Yıldız Bayanlar Türkiye Boks Şampiyonası'nda 57 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

Milli forma altında İtalya'da yapılacak Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanmayı amaçlayan Ödün, organizasyonda Türk bayrağını dalgalandırmak için yoğun şekilde antrenmanlarını sürdürüyor.


- "Bu tempomu hiç düşürmek istemiyorum"

Hiçbir zorluğun kendisine engel olmadığını ifade eden Ödün, şöyle konuştu:

"Günde sabah ve öğleden sonra olmak üzere çift antrenman yapıyorum. Bu tempomu hiç düşürmek istemiyorum. İnşallah ülkeme güzel derecelerle kazandıracağım. Özellik bayan arkadaşlarıma spor yapmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü hem kendilerini korumayı başarırlar hem de hayatlarında elde edecekleri başarılarla kimsenin eline bakmadan kendi ayaklarının üstünde durmayı da öğrenirler. Iğdır'da, Türkiye'nin çatısı olan Ağrı Dağı'nın eteklerinde yaşayan biri olarak azimle başarılı dereceler elde ederek, sporda zirvelerde olmayı hedefliyorum."

Antrenör Murat Kızılkuş da Kader'in yeteneğine dikkati çekerek, "İtalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. 10 yaşından beri Kader'le çalışıyoruz. Çok yetenekli bir sporcu. Azimli bir şekilde çalışıyor, yolunun çok açık olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

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