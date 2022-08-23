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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır'da yüzmeyi öğrenen çocuklar, "milli takım" hedefine kulaç atıyor

AA

Iğdır'da yüzmeyi öğrenen çocuklar, "milli takım" hedefine kulaç atıyor

IĞDIR (AA) - BÜLENT MAVZER - Yurdun en doğusundaki Iğdır'da il merkezi ve kırsalda yaşayan binlerce çocuk, yaz tatilinde aldıkları yüzme eğitimiyle "milli sporcu" olmayı hedefliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi'', denizsiz kentte büyük rağbet görüyor. İlçe ve köylerden servis araçlarıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yarı olimpik yüzme havuzuna getirilen çocuklar, burada deneyimli antrenörler eşliğinde kulaç atmayı öğreniyor.

Haftada 2 gün 2 saat yüzme eğitimi alan çocuklardan yetenekli olanları, yüzme sporuna kazandırılıyor. Milli sporcu olup ülkeyi olimpiyatlarda temsil etmeyi amaçlayan çocuklar, eğitim seanslarında havuzu tamamen dolduruyor.


- Yüzme öğrenen 6 bin 950 kişi lisanslı sporcu oldu

Proje kapsamında bugüne kadar 16 bin 883 kişiye yüzme eğitiminin verildiği kentte, 6 bin 950 lisanslı yüzücü bulunuyor.

Genlik ve Spor Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Savaş Kaya, AA muhabirine, Bakanlığın projesinin kentte yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Gençlerin spora yönlendirilmesi için geliştirilen projeleri sürdürdüklerini ifade eden Kaya, "Bugüne kadar 16 bin 883 kişi aktif halde projeye dahil oldu. Bu manada kurum olarak, gençlerimin yüzmeye olan ilgisini daha da geliştirmek için elimizden gelen her türlü imkanı sunuyoruz." dedi.


- "Milli takımlara yüzme sporcuları çıkarmayı planlıyoruz"

Yüzme antrenörü Engin Atmaca ise çalışmaların yüzme projesinin yaz okuluyla devam ettiğini anlatarak, "Buradaki hedefimiz, bu projeler dahlinde yetenekli sporcuları yüzme branşına katmaktır. İlimizde deniz yok, o yüzden insanları havuza yönlendiriyoruz ve burada herkese yüzme öğretiyoruz. Bunun yanında 7-14 yaş aralığındaki çocuklarımızı yetiştirerek milli takımlara yüzme sporcuları çıkarmayı planlıyoruz." dedi.

Sporculardan Zeyşan Ezel de kendilerine bu imkanı sunanlara teşekkür etti. Şimdilerde yüzme sporunda 4 branşta yarıştığını aktaran Ezel, olimpiyatlara katılmayı hedeflediğini dile getirdi.

Kasım Bekşi de önce yüzme öğrendiğini ve şimdi de yüzme sporcusu olduğunu ifade ederek, katıldığı yarışlarda şu ana kadar 13 madalya kazandığını kaydetti.

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