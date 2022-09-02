Kafkas kelerinin zararlı böcek avı kameraya yansıdı

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IĞDIR (AA) - Ağrı Dağı'nda yaşayan Kafkas kelerinin danaburnu böceğini avlama anı görüntülendi.

Türkiye'de nadir görülen sürüngen türlerinden olan Kafkas keleri, Ağrı Dağı'nın eteklerindeki kayalık ve kurak alanlarda yaşamını sürdürüyor.

Bilimsel adı Paralaudakia caucasia olan Kafkas kelerinin, doğa zararlısı olarak bilinen danaburnu böceğini avlayıp yeme anı Anadolu Ajansı (AA) muhabirince görüntüledi.

Tarım alanında verdiği zararlarla bilinen ve bitkilerin köklerini yiyerek bitki ölümüne neden olan danaburnunu yiyen Kafkas kelerinin en fazla yayılış gösterdiği yerler arasında Ağrı Dağı ilk sırada yer alıyor.

Dünyada Kafkasya ve Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinde yaşadığı bilinen Kafkas keleri, tarım zararlısı birçok türden böceği yiyerek besleniyor.

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