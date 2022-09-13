Iğdır'da sebze halinde çıkan yangın söndürüldü

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IĞDIR (AA) - Iğdır'da, belediyeye ait sebze halinde iki ayrı yerde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Iğdır Belediyesi Sebze Halindeki zabıta kontrol noktası ile kamyonların tartıldığı kantarın bulunduğu tek katlı binada yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın sonucu belediyeye ait her iki binada da maddi hasar oluştu.



Polis ekipleri kundaklama olabileceği şüphesiyle olaya ilişkin soruşturma başlattı.









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