Balık yemeyen balıkçıllar hayvan sürüleriyle yaşamlarını sürdürüyor

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IĞDIR (AA) - HÜSEYİN YILDIZ - Türkiye'de sıklıkla görülen ve beslenme özellikleriyle tarım dostu olarak bilinen sığır balıkçıl kuşları, balık yemeden yaşamlarını sürdürmesiyle dikkati çekiyor.

Ülkenin en büyük milli parkı Ağrı Dağı Milli Parkı, zengin florası ve faunasıyla ilkbaharda çok sayıda yaban hayvanı türüne ev sahipliği yapıyor.

Yaklaşık 88 bin hektarlık arazisinde birçok kuş, sürüngen ile önemli bir bölümü kemirgen olan memeli türünü barındıran parkta balıkçılgiller (Ardeidae) familyasından bir kuş türü olan sığır balıkçılı (Bubulcus İbis) da yaşıyor.

Milli park bölgesindeki büyük ve küçükbaş hayvanlarla hayatlarını sürdüren kuşlar, tarıma sunduğu katkısı yönüyle de dikkati çekiyor.

Sığır balıkçılları, meralarda ve biçilmiş tarım arazilerinde otlayan, büyük ve küçükbaş hayvanların ürkütmesi sonucu kaçan böcek, sürüngen ve kemirgenleri yiyerek besleniyor.

Balık yiyerek beslenen balıkçıl kuşları familyasından olmasına rağmen balık yemediği belirtilen kuşların bu özelliği ise yaban hayatı çevresinde ilgi çekiyor.

- "Fotoğrafçıları cezbediyor"

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, sığır balıkçıllarının soyunun tehlikede olmamasına rağmen doğadaki en ilgi çeken kuşlar arasında yer aldığını söyledi.

Bu kuşların genellikle hayvan sürülerinin yoğun olduğu alanlarda görülebildiğini belirten Çoban, "Sığır balıkçılları bilinen diğer balıkçıl türlerinin aksine balıkla beslenmeyi çok tercih etmiyorlar. Özellikle sığır ve koyun sürüleri ile çayır alanlarının etraflarında görülen bir balıkçıl türüdür." dedi.

Çoban, bu kuşların çiftçi dostu olarak bilindiğini ve bu özelliklerinden dolayı da yaşam alanlarında insanlar tarafından sevildiklerini söyledi.

Kuşların beslenme özelliklerini anlatan Çoban, şunları kaydetti:

"Balıkçılların özelliklerinden biri hayvan sürüleriyle birlikte havalanan böcekleri yiyerek besleniyorlar. Bir taraftan baktığınızda çiftçi ve tarım dostu olarak da tanımlayabiliriz. Genelde böcekler ve küçük memelilerle besleniyorlar. Bu bölge büyükbaş hayvancılıktan da geçinen bir bölge, özellikle büyükbaş hayvanların oluşturduğu büyük sürülerin verdiği görüntünün yanında bu tür kuşların olması da fotoğrafçıları cezbediyor."

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