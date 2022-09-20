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Iğdır şeftalisinde 4 bin 500 ton rekolte bekleniyor

AA

Iğdır şeftalisinde 4 bin 500 ton rekolte bekleniyor

IĞDIR (AA) - HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da hasadına başlanan şeftalide 4 bin 500 ton rekolte bekleniyor.

Birçok sebze ve meyve çeşidinin yetiştiği kentin verimli tarım arazilerinde, çiftçiler şu sıralar şeftali hasadı yapıyor.

Kent genelindeki 2 bin 500 dekar alanda üretimi yapılan şeftali, ildeki yerel marketler başta olmak üzere Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'daki şehirlere pazarlanıyor.

Çalpala, Necefali, Kadıkışlak ve Sarıbulak köyleri başta olmak üzere kent genelinde üretilen şeftalide bu yıl 4 bin 500 ton rekolte öngörülüyor.

- "Iğdır yöresine has birkaç şeftali çeşidimiz var"

Tarım ve Orman İl Müdürü Özkan Yolcu, AA muhabirine, Iğdır şeftalisinin tadına doyum olmayan bir aromaya sahip olduğunu ve bundan dolayı ilgi gördüğünü söyledi.

Kentin verimli topraklarında yetişen şeftalinin bölge illerindeki ihtiyaca büyük oranda cevap verdiğini ifade eden Yolcu, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 2 bin 500 dekarlık bir üretim alanımız var. Iğdır yöresine has birkaç şeftali çeşidimiz var. Zeferan, reçellik olan beyaz şeftali ve Bursa şeftalisi gibi şeftalilerimizin üretimini gerçekleştiriyoruz. Şeftali üreten çiftçilerimiz sadece bunu üretmekle kalmıyor, aynı zamanda kayısı bahçesinin olduğunu ya da hububat tarımı da yaptığını görüyoruz. Aynı zamanda sadece şeftali üreten çiftçilerimiz de var. Bu durumda hem ana gelir kaynağı hem de ek gelir kaynağı olarak düşünebiliriz.

Yöresel pazar ve marketlerde ürünlerimiz satılıyor. Üretilen ürün genelde sofralık, sadece beyaz şeftali reçel ve konservelik olan türden. Bu çeşitlerin şeker oranları da birbirinden farklı. Buna göre farklı alanlarda değerlendirilebiliyor."

Çalpala köyünde üretim yapanlardan Tayfun Aksoy da şeftali hasadına başladıklarını anlatarak, "Ürünlerimizin aroması çok güzel, çok beğeniliyor. İl dışından da talep görüyor. Bu şeftaliyi gönderdiğimizde tadına bakanlar bir daha istiyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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