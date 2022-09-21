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Şehit Eren Bülbül'ün ismi Iğdır'daki kütüphanede yaşatılacak

AA

Şehit Eren Bülbül'ün ismi Iğdır'daki kütüphanede yaşatılacak

IĞDIR (AA) - Iğdır'da, İnönü İlkokulunda oluşturulan kütüphaneye şehit Eren Bülbül'ün ismi verildi.

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Iğdır İl Başkanlığı desteğiyle kentteki İnönü İlkokuluna yapılan ve Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün ismi verilen kütüphane hizmete girmesi dolayısıyla program düzenlendi.

Okulun önündeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, programda yaptığı konuşmada, sendika ve vakıfların kütüphane yapımına destek vermelerinden dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Eğitim alanında Iğdır'ın hak ettiği yatırımları aldığını ifade eden Sarıibrahim, şunları kaydetti:

"Sivil toplum örgütlerinin, vakıfların, eğitim seferberliğinde bizimle yürümeleri ve bize destek olmaları, okullara katkı sunmaları bizleri mutlu etmektedir. Burada amacımız, açtığımız kütüphanelerle, yaptığımız okullarla, öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle el ele vererek, Anadolu'nun bu sınır coğrafyasında öğrencilerimizi daha iyi geleceğe, daha güzel medeniye düşüncemizi taşıyacak biçimde yetiştirmektir. Bu manada, ta uzak Asya'dan bir kısrak başı gibi Akdeniz'e uzanan coğrafyada, bu düşünceyi, bu bakış ve bu hoşgörüyü, güzelliği taşıyabilen insanlar olarak çocuklarımızı yetiştireceğimize inanıyorum."

Sarıibrahim, şehit Eren Bülbül'e de rahmet dileyerek, kütüphanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ da bu programın son derece anlamlı olduğunu belirterek, "Bir eğitim kurumumuzda kütüphane açıyoruz, bunu da Eren Bülbül adına açıyoruz. Bu kütüphane TÜRKAV'ın katkılarıyla açılıyor. Kütüphanenin açılışında bulunmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. " dedi.

TURKAV Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz ise "Yarınlarımızın asil evlatlarını yetiştirmek adına böyle güzel bir ortamı, güzel kütüphaneyi hazırlayan, buna destek olanlara huzurunuzda teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Programda kütüphanenin yapımına destek verenlere plaket takdim edildi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı Iğdır Şube Başkanı Kurban Parlar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler de katıldı.


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