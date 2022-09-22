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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

81 ilde 15 biner adım atarak 7 ayda 45 kilo verdi

AA

81 ilde 15 biner adım atarak 7 ayda 45 kilo verdi

IĞDIR (AA) - BÜLENT MAVZER - İstanbul'da yaşayan Fevzi Erdem, fazla kilolarından kurtulmak için başlattığı proje ile 81 ilin tarihi ve özel yerlerinde 15 biner adım atıp 7 ayda 45 kilo verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde evde çok zaman geçirdiği için 170 kiloya ulaşan 37 yaşındaki Erdem, fazla kilolarından kurtulmak için Türkiye'yi dolaşmaya karar verdi.

İlk olarak İstanbul'dan trenle Edirne'ye giden Erdem, 15 Şubat'ta buradan başlayıp otomobil, otobüs ve tren kullanarak ulaştığı 81 ilin tarihi ve özel mekanlarında 15 biner adım attı.

Hedefini Ağrı Dağı çevresini dolaşarak tamamlayan ve Iğdır'a ulaşan Erdem, 7 ay süren bu gezisinde 45 kilo vererek eski görünümüne kavuştu.

Dolaştığı illerdeki gezilerini kamerayla kayıt altına alan Erdem, kendisine artık büyük gelen kıyafetlerini Ağrı Dağı eteklerine gömerek projesini tamamladı.

- Çektiği görüntülerden belgesel hazırlayacak

Fevzi Erdem, AA muhabirine, insanları hareket etmeye ve obeziteye karşı dikkatli olmaya teşvik etmek için projeye başladığını söyledi.

Hareketsiz kaldığı için aldığı kiloların ciddi anlamda kendisini rahatsız ettiğini ifade eden Erdem, şöyle konuştu:

"Edirne'den yola çıkarak Türkiye'nin 81 ilini ara vermeden 7 ayda gezdim. İllerin tarihi binalarında, özel yerlerinde günde 15 bin adım atarak hareket ettim. Türkiye'nin bir ucundan çıktığım yolculuğumun sonunda diğer bir ucu olan Iğdır'a ulaştım. Bu projem sayesine 45 kilo verdim ve eski halime döndüm. Bu süreçte çektiğim kamera kayıtlarını uzun metrajlı bir belgesel haline getirerek festivaller içi hazırlamaya karar verdim."

Erdem, şu an kendini çok şanslı, huzurlu ve sağlıklı hissettiğini belirterek, gittiği şehirlerde çok iyi karşılandığını anlattı.

Kilolu insanlara tavsiyelerde bulunan Erdem, "Benim gibi 81 ili gezmek zorunda değilsiniz, evden bakkala gitmeniz, günlük yaşamınızda hareket etmeniz bile size bir katkı sağlayacaktır. Ne olur dışarı çıkın ve hareket edin." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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