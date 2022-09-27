Iğdır'da doğa kampı yapan ilkokul öğrencileri "çevreye duyarlı" büyüyor

IĞDIR (AA) - BÜLENT MAVZER - Iğdır'da doğada kamp yapan ilkokul öğrencileri, çevre duyarlılığı da ediniyor.

Iğdır Kamp ve Doğa Yürüyüşü Kulübü, ilkokul öğrencilerini doğayla tanıştırıp farkındalık oluşturmak amacıyla "Çöpünüzü Değil Ayak İzinizi Bırakın" projesini hayata geçirdi.

Bu kapsamda kentteki ilkokul öğrencilerini doğayla buluşturmaya başlayan kulüp üyeleri, farklı okullarda eğitim gören çocuklarla öğretmenleri eşliğinde tatil günlerinde kırsala gidiyor.

Doğa yürüyüşü yapan öğrenciler, çevredeki çöpleri topladıktan sonra çadır kampı kurup çeşitli oyunlar oynuyor.

Projeyle, çocukların örgün eğitimlerinin yanında çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmeleri amaçlanıyor.



- "Doğanın temiz tutulmasıyla ilgili farkındalık yaratmak istiyoruz"

Kulüp başkanı Murat Akay, AA muhabirine, doğanın temiz tutulmasıyla ilgili farkındalık yaratmak ve bu konuda çocukları eğitmek istediklerini söyledi.



Projenin öğrenci ve velilerden yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Akay, "Kırsal alanlarda güzel yerleri keşfedip çocuklarımızı bu alanlarda doğayla buluşturuyoruz. İlerleyen günlerde yapacağımız birçok aktivitenin içerisinde de çocuklarımıza temel kampçılık, doğa yürüyüşü gibi eğitimler vereceğiz." dedi.

Kampa katılan Melekli Beldesi Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu öğretmenlerinden Özkan Oğan ise çocuklarla doğada kamp yapma fırsatı bulduklarını anlattı.

Doğaya çöpleri değil ayak izlerini bırakmak istediklerini belirten Oğan, "Çocuklarımız hem doğanın önemini kavradı hem de şehirden biraz da olsa uzaklaşmayı ve nefes almayı öğrendi. Ayrıca eğitim ve öğretimin sadece dört duvar arasında, okulda değil de farklı yerlerde, doğada da olabileceğini kavratmaya çalıştık." diye konuştu.

Öğrencilerden Hilal Beyza Uyanık da etkinlikte çok eğlendiklerini dile getirerek, "Kamp kurduk, çadır kurmayı, ateş yakmayı öğrendik, çeşitli etkinliklerle vakit geçirdik. Bence eğitim sadece dört duvar arasında değil dışarılarda da olmalı, bu da bizim için çok iyi bir tecrübe oldu." ifadelerini kullandı.

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