Iğdır'da 400 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikasının açılışı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır'da 400 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikasının açılışı yapıldı

AA

Iğdır'da 400 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikasının açılışı yapıldı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da, 400 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikası açıldı.

Iğdır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), Iğdırlı işadamı ve Turaç Tekstil Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Akif Turaç tarafından geçtiğimiz yıl temeli atılan ve 2 milyon avroya mal olan, 400 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasının açılışı gerçekleştirildi.

Fabrikanın açılış programına Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, fabrika sahibi Akif Turaç, iş adamları ve ilgililer katıldı.

Sarıibrahim, burada yaptığı konuşmada, "Iğdır halkı olarak yaklaşık bin yıldır bu toprağa emek vererek, bu coğrafyada taşı taş üstüne koyarak, bismillah deyip işine başlayan, kazancın hayırlısını dileyen, yardımlaşabilen, paylaşabilen duygular ve dualarla ayaktayız. Bu tesis başarının bir örneğidir, yenilerinin yapılması için İstanbul'dan gelen misafirlerimizden rica ediyoruz, bizler burada onlara destek olmaya, yardımcı olmaya, onlarla birlikte olmaya, elimizden geleni yapmaya hazırız." dedi.

Milletvekili Ayrım da "Iğdır Kafkaslara, Türk devletlerine açılan kapımızdır. Ben bugün çok mutluyum, biz gözlerimizdeki yaşlar dinmeden bu günlere geldik, 90'lı yıllarda terörden insanlar evinde rahat uyuyamıyordu, bir sürü şehitlerimiz oldu. Ailemden de şehitler oldu. Bu coğrafya diken üstündeydi, Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve güvenlik güçlerimize teröre karşı verdiği kararlı duruştan dolayı teşekkür ediyorum. Bu huzur ortamı oluşmasaydı, Turaç Tekstil buraya gelir miydi? Allah'a şükür o huzur ortamı sağlandı ve hepimizin rüyası olan iş adamlarımız Iğdır'a yatırım yapmaya başladı." diye konuştu.

Turaç ise bir ülkenin kalkınmasında en büyük kalemin üretim tesisleri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Dünyada gelişen ülkeler üretime önem veren ülkelerdir, biz de Turaç Tekstil olarak hep üretime önem verdik. Ülkemizin de bölgemizin de gelişmesi bundan geçer. Bundan 4 yıl önce Tuzluca ilçesinde bir atölye açtık, bugün de burada, ilimizde daha fazla istihdam yaratmak adına bu tesisi kurduk. Sayın valimiz Sarıibrahim'e teşekkür ediyorum, bu tesisi kurmamızda bize destek oldu. Allah'a şükür geçen yıl temelini attığımız tesisi bugün açarak üretime geçtik."

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi keserek fabrikayı hizmete açan protokoldekiler fabrikayı gezdi.

Program, Türk Halk Müziği sanatçısı Latif Ayyıldız'ın verdiği konserin ardından son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bisiklette tanışıp, bisiklette evlendiler
YEREL HABERLER Bisiklette tanışıp, bisiklette evlendiler
Soyu tehlike altındaki "saz kedisi" Iğdır'daki sulak alanlarda da yaşıyor
YEREL HABERLER Soyu tehlike altındaki "saz kedisi" Iğdır'daki sulak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.