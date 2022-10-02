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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır'daki Tuz Terapi Merkezi hafta sonu ilgi görüyor

AA

Iğdır'daki Tuz Terapi Merkezi hafta sonu ilgi görüyor

IĞDIR (AA) - Iğdır'da bulunan Tuz Terapi Merkezi'nde, hafta sonları ziyaretçi hareketliliği artıyor.

Tuzluca ilçesinde bulunan Tuz Dağı'nın içindeki mağaralara yapılan Tuz Terapi Merkezi, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Henüz bir yılını doldurmayan ve düzenleme etapları devam eden mağaralar, açıldığı günden bugüne kadar 100 binin üzerinde ziyaretçiyi çekti.

Özellikle hafta sonlarında Iğdır'ın yanı sıra Kars, Ağrı, Erzurum, Van ve Ardahan gibi çevre illerden ziyaretçilerin geldiği mağaralar, bölgenin en yoğun turizm alanlarından biri olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.

Ziyaretçilerden Ahmet Özdemir, AA muhabirine, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine geldiği mağarayı, anlatıldığından daha güzel bulduğunu söyledi.

Dağın içinde böyle bir yapının bulunmasının şaşırtıcı olduğunu anlatan Özdemir, "Hayatımda görmem gereken bir yer olduğunu buraya gelince anladım. Çok güzel bir yer, herkese görmesini tavsiye ederim. Galerilerin oluşması, her yerin tuz olması, yürüdüğümüz yolun bile tuzdan oluşması beni çok etkiledi, çok beğendim. Arkadaşlarıma da önereceğim, mutlaka görülmesi gereken bir yer." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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