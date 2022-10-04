Doğu Anadolu'da Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Anadolu'da Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri düzenlendi

AA

Doğu Anadolu'da Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri düzenlendi

ERZURUM (AA) - Erzurum, Iğdır, Kars ve Tunceli'de "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikler çerçevesinde Erzurum'da Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğünce (DKMP) bir alışveriş merkezinde, yaban hayvanlarının bulunduğu sergi açıldı.

Sergide, kurulan stantta vatandaşlara broşür dağıtılarak hayvanlar konusunda bilgi aktarıldı.

Polis ve jandarmadan oluşan Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri de Çat ve İspir ilçelerinde sokak hayvanları için mama ve mama kabı dağıttı.

- Iğdır

DKMP Iğdır Şube Müdürlüğü görevlileri, kentteki okulların bahçelerinde öğrencilere yaban hayatı ve sokaktaki hayvanların korunması konusunda bilgi verdi.

Iğdır Belediyesi ile HAYDİ ekiplerinin de destek verdiği etkinlikte, görevliler bölgede yaşayan sokak hayvanları için yem ve mama getirdi.

Öğrenciler, kendilerine verilen mamalarla sokak hayvanlarını besledi.

Etkinliğe katılan 4. sınıf öğrencisi Semih Şahsi, hayvanların korunması ve onlara zarar verilmemesi gerektiğini belirterek, "Hayvanlar bizim için çok önemli. Bu nedenle kapımızdaki, sokağımızdaki hayvanları beslemeliyiz. Hiçbir şey yapmıyorsak bile bir kap su vermeliyiz." diye konuştu.

Şevin Deniz de sadece hayvanlar gününde değil her gün hayvanların korunması gerektiğine dikkati çekti.

- Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçe merkezinde, hayvanlara karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya gelen hayvanseverler, yaklaşık 100 kedi ve köpeğe mama verdi.

Hayvansever Emir Ali Bakışçı, etkinlik sonrası AA muhabirine, evde, sokakta ve doğal yaşam alanlarında hayvanları korumak gerektiğini söyledi.

Sokak hayvanlarını beslemenin önemini vurgulayan Bakışçı, "Aslında hayvanları bir gün değil de her gün korumak, beslemek boynumuzun borcudur. Biz de elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Bugün Sarıkamış çevresindeki çöplük ve çeşitli mahallerde hayvanları besledik." ifadelerini kullandı.

Hasan Hacıoğulları da sokak hayvanlarına mama bıraktıklarını anlatarak, herkesin bu duyarlılığı göstermesi gerektiğini belirtti.

- Tunceli

Tunceli'de de İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü personelince, öğrencilerde sokak hayvanları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, polis ve jandarma personeli, öğrencilere doğa ve hayvanların korunmasıyla ilgili bilgi verdi.

Program sonunda öğrencilere hikaye kitapları dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aras Kuş Cenneti'nde halkalanan kuş sayısı 160 bini geçti
YEREL HABERLER Aras Kuş Cenneti'nde halkalanan kuş sayısı 160 bini ...
Iğdır'daki Tuz Terapi Merkezi hafta sonu ilgi görüyor
YEREL HABERLER Iğdır'daki Tuz Terapi Merkezi hafta sonu ilgi görüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.