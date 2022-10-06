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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır'da teşvik ve desteklerle dane mısır üretimi artıyor

AA

Iğdır'da teşvik ve desteklerle dane mısır üretimi artıyor

IĞDIR (AA) - HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da devlet teşvikleriyle dane mısırda ekim alanı ve üretim arttı.

Birçok meyve, sebze, hububat ve tahılın üretildiği kentin bereketli topraklarında dane mısır da yaygın olarak yetiştiriliyor.

Iğdır'da dane mısır ekim alanı, Tarım ve Orman Bakanlığının teşvik ve destek projeleriyle bu yıl 16 bin dekardan 32 bin dekara ulaştı.

Geçen yıl 20 bin ton civarında gerçekleşen mısır rekoltesinin bu yıl 42 bin tonun üzerine çıkması bekleniyor.

Tarlalarda tarım makineleriyle hasat yapan çiftçiler, bereketli bir sezon geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

- "Bereketli bir sezon geçiriyoruz"

Tarım ve Orman İl Müdürü Özkan Yolcu, AA muhabirine, kentteki tarım arazilerinde ürünlerin hasadının devam ettiğini söyledi.

Şimdilerde dane mısır hasadına başlandığını ifade eden Yolcu, "Çok bereketli bir sezon geçiriyoruz. İnşallah her yıl bu şekilde bereketli devam eder." dedi.

Kentte 32 bin dekarda mısır yetiştirildiğini belirten Yolcu, şöyle konuştu:

"42 bin ton civarında ürün hasılası bekliyoruz. Bir önceki yılla kıyasladığımız zaman dane mısır üretim alanı arttı. İnşallah önümüzdeki dönemlerde gerçekleştireceğimiz projelerle bu üretim alanının artması için çaba sarf edeceğiz."

Satış fiyatlarının da çiftçileri mutlu ettiğini dile getiren Yolcu, "Bakanlığımızın açıkladığı bir taban fiyat var. Toprak Mahsulleri Ofisi dane mısır alımını da başlattı. Vatandaşımız ve üreticimiz, üretim ve fiyatlardan memnun. Iğdır'ın bereketli topraklarında emek veren çiftçilerimizin kazanmaları bizi de mutlu ediyor." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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