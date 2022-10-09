Iğdır'da mola veren kılıçgaga kuşunun beslenme anı kamerada

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IĞDIR (AA) - Ağrı Dağı'nın eteğindeki Karasu Sazlığı'nda mola veren kılıçgaga kuşunun beslenme anı kameraya yansıdı.

Yaz aylarında Kuzey Yarımküre'de yaşayan ve havaların soğumasıyla Güney Karımküre'ye göçen kılıçgaga kuşları, Ağrı Dağı eteklerindeki sulak alanlarda mola veriyor.

Bilimsel adı "Recurvirostra avosetta" olan kılıçgaga, davranışları ve fiziki yapısıyla sulak alanların en zarif ve ilgi çeken kuşları arasında yer alıyor.

Bacak boyunu geçmeyen sulak ve bataklık alanlarda beslenen kuşun, Karasu Sazlığı'nda gagasını suyun içine sokup sağa sola gezdirip küçük kabuklu canlıları, yumuşakçaları ve böcekleri yiyerek beslenmesi AA ekibince görüntülendi.

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