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Iğdır'da, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırıları kınandı

AA

Iğdır'da, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırıları kınandı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da sivil toplum kuruluşları, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırılarını kınadı.

Iğdır-Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma Destekleme Derneği ile Iğdır Azerbaycan Kültür Evi Derneği iş birliğinde basın toplantısı düzenlendi.

Iğdır Azerbaycan Kültür Evi Başkanı Ziya Zakir Acar, dernek binalarında düzenlenen toplantıda, Ermeni silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan topraklarına sivillere yönelik düzenlediği füze saldırılarında, savunmasız insanların hayatlarını kaybettiğini belirterek, bu saldırıların sorumlularının adalet önüne çıkarılmasını istedi.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yaklaşık 30 yıldır barış süreci ve ateşkes anlaşmasına bağlı kalarak sorunu barışçıl bir şekilde çözmeye çalıştığına dikkati çeken Acar, "Ermenistan, işgal altındaki Azerbaycan topraklarından derhal geri çekilmesine ilişkin BM kararlarını uygulamayı reddetti." dedi.

Azerbaycan devletinin, işgal altındaki toprakları özgürleştirerek askeri ve siyasi yollarla BM kararlarını uyguladığını ifade eden Acar, "Savaş sırasında, uluslararası hukuk norm ve ilkelerini, 1949 Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokolleri'nin hükümlerini ağır bir şekilde ihlal eden Ermeni silahlı kuvvetleri, çeşitli silahlar kullanarak insanlığa karşı savaş suçları işlemişlerdir. Ermeni silahlı kuvvetlerinin bu saldırıları düzenlemedeki temel amacı, daha fazla insanı öldürmek olduğundan, özellikle geceleri sivil nüfusun yoğun olarak yaşadığı il ve ilçe bölgeleri hedef alındı." diye konuştu.

İkinci Karabağ Savaşı sırasında sivil halka karşı suç işlemekten suçlu bulunan Ermenilerin tespiti ve çok sayıda savaş suçuna katılanların, henüz uluslararası bir yasal değerlendirmeden geçmediğini vurgulayan Acar, şunları kaydetti:

"Bu suçların işlenmesinin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen, uluslararası kuruluşlar belirtilen gerçekleri araştırmak için herhangi bir adım atmamıştır. Ermenistan, uluslararası toplum savaş suçlarına gerektiği gibi cevap vermeli ve bu suçların failleri adalete teslim edilmelidir. Çeşitli zamanlarda etnik gerekçelerle işlenen barış ve insanlığa karşı suçların sorumlularının adalet önüne çıkarılması için acil yasal önlemler alınması çağrısında bulunuyoruz."

Toplantıya, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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