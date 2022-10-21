Iğdır'da etkili olan kar yüksek kesimleri beyaza bürüdü

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IĞDIR (AA) - Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kentte etkili olan sağanak yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Yağış nedeniyle Ağrı Dağı, Pamuk Dağı ve Zor Dağları beyaz örtüyle kaplandı.





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