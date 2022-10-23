Iğdır'ın sulak alanları göçmen kuşlarla doldu

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IĞDIR (AA) - HÜSEYİN YILDIZ - Kuzeydoğu Göç Rotası üzerinde bulunan Iğdır'ın sulak alanları, Rusya ve Kazakistan'dan göç için gelen kuşlarla dolup taştı.

Kuzey yarım kürede yaz mevsimini geçiren kuşlar, kış mevsiminin yaklaşıp havaların soğumasıyla birlikte güney yarım küreye doğru göçmeye başladı.

Bu göç yolculuğu esnasında kuşların mola vermek, besin ve yağ depolamak için kullandığı Türkiye'nin doğusu, onlarca türden çok sayıda kuşu ağırlıyor.

Yurdun en doğusundaki Iğdır, Kuzeydoğu Göç Rotası üzerinde bulunmasından dolayı göç döneminde birçok kuşa ev sahipliği yapıyor.

Ağrı Dağı eteklerindeki Bulakbaşı ve Karasu Sazlıkları ile Aras Nehri ve Aras Kuş Cenneti, göç boyunca kuzey yarım küreden gelen kuşların uğrak noktası oluyor.

Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emrah Çelik, AA muhabirine, göç için bölgeye gelen kuşların yaban hayatı çeşitliliğine zenginlik kattığını söyledi.

Birçok türün göç ettiğini, birçoğunun da göçe hazırlandığını belirten Çelik, "Şimdi kuşlar kuzey yarım kürede, kışın kuzeyden güneye doğru bir göç gerçekleştiriyorlar. Güneydeki daha ılıman, daha sıcak bölgelere doğru geçiş var. Yazın da tam tersi olarak güneyden kuzeye doğru bir geçiş hareketi olacak." dedi.

- Kuşlar göç öncesi Iğdır'da vücutları için gerekli yağları depoluyor

Çelik, Iğdır'ın coğrafi şartları ve sıcak iklimi nedeniyle birçok yaban hayvanının olduğu gibi kuşların da geçiş rotası olduğuna değinerek, şöyle konuştu:

"Bu anlamda Iğdır çok önemli bir yaşam merkezi. Çünkü Kuzeydoğu Göç Rotası üzerinde bulunuyor. Her yıl birçok farklı kuş türü burada besinlerini alıp, yağlarını depoladıktan sonra daha sıcak bölgelere doğru gidiyor. Bulakbaşı, Aras-Karasu taşkınları ile Aras Kuş Cenneti kuşlar için önemli toplanma merkezleri. Burada toplanıp, vücutları için gerekli yağları depoladıktan sonra daha sıcak bölgelere doğru göçe başlıyorlar."

Çelik, Iğdır'ın bulunduğu Kuzeydoğu Göç Rotası'nın dünya üzerindeki önemli bir rota olduğunu ifade etti.

Her göç mevsiminde sulak alanlarda ciddi bir hareketliliğin olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Artvin Çoruh'tan ülkemize giriş yapan rota üzerinde bulunuyor. Bazı durumlarda burası tali göç yolu olarak da kullanılıyor. Buradan Orta Doğu'ya, oradan da Kuzey Afrika'ya doğru geçen bir göç rotası var. Biz de arazi çalışmalarımızda sürekli izliyoruz, geçişlerini takip ediyoruz. Bir çoğu göç hazırlıklarına başladılar, bazıları ise göçtü. Artık bu zamandan itibaren göçleri izleyeceğiz. Özellikle ötücüler gitmeye başladı, ördekler de ekimin sonlarına doğru buradan güneye doğru, yani Afrika'nın kuzeyine, oradan da daha orta kısımlara doğru gidecekler."

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