Iğdır'da Aras Kültür ve Sanat Sempozyumu başladı

IĞDIR (AA) - Iğdır, Kafkas ve Bitlis Eren üniversitelerinin iş birliğinde düzenlenen Aras Kültür ve Sanat Sempozyumu başladı.

Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumun açılış oturumuna, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Melekli Belediye Başkanı Eray Coşar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Alma, sempozyumun açılışında, Iğdır'ın en az 7 bin yıldır farklı kültürlere ev sahipliği yaptığını belirtti.

İnsanların yerleşik yaşama geçtiği Neolitik Çağ'dan itibaren nüfusun artmaya başladığı Kalkolitik Çağ ile birlikte Iğdır'ın binlerce yıl bir cazibe merkezi olarak günümüze kadar gelebildiğini ifade eden Alma, bu süreci tasdikleyen tarihi ve arkeolojik kültürel mirasın da günümüze ulaşabilmiş olmasının önemini vurguladı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün illere göre tescil ve sit sayısını aktaran Alma, şöyle devam etti:

"Iğdır'da 94, Erzurum'da 797, Ağrı'da 61 ve Kars'ta 917 tescil edilmiş sit alanı olduğunu görüyoruz. Bu istatistik aynı zamanda bizlere turizm potansiyeli ile ilgili de bilgi veriyor. Bölgedeki şehirler arasında tescil ve sit sayısının en fazla olduğu il olan Kars'ta turizm potansiyeli ortada. Bununla birlikte Iğdır'ın tescil sayısının Ağrı'dan fazla olması da Iğdır'ın potansiyeli açısından oldukça önemli. 15 yeni tescil ile birlikte Iğdır'da sit ve tescil sayısının 109'a çıkacağı görülüyor."

Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu ise Aras Nehri'nin Iğdır Ovası ile buluştuğu bir şehirde "Aras" ismiyle Kültür ve Sanat Sempozyumu düzenlenmesinin oldukça anlamlı olduğunu belirterek, "Iğdır Üniversitesi ile bu sempozyumda olduğu gibi ortak bilimsel çalışmaların artarak devam etmesini ümit ediyorum. Bu akademik toplantının önümüzdeki yıllarda Kars, Ardahan ve Ağrı gibi çevre illerdeki üniversitelerde de yapılması oldukça faydalı olacaktır." dedi.

Belediye Başkanı Coşar da Iğdır oldukça kadim bir tarihe sahip olduğunu, bu tarihin ortaya çıkartılması, bilim camiasına tanıtılması ve turizm bünyesinde bölge için bir artı değere dönüşmesi için bu sempozyumu Melekli Belediyesi olarak çok önemsediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından "Ağrı Dağı'nın Gölgesinde" isimli resim sergisi gezildi.

Akademisyenlerin bildiri sunumlarıyla devam eden sempozyum, 26 Ekim'de sona erecek.

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