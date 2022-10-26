Iğdır'da bir grup dağcı Tekelti Dağı'na tırmandı

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IĞDIR (AA) - Iğdır'da bir araya gelen dağcılar, yöreye gelen doğa tutkunlarının uğrak noktalarından Tekelti Dağı'na tırmanış yaptı.

Kars, Ardahan ve Iğdır il merkezinden gelerek Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde toplanan 18 dağcı, sis altındaki 2 bin 550 metre rakımlı Tekelti Dağı'na tırmanmak için yola koyuldu.

Dağın eteklerindeki Akoluk köyünden tırmanışa başlayan dağcılar, yaklaşık 3 saatte dağın zirvesine vardı.

Dağın zirvesini kaplayan sis manzarasında fotoğraf çektiren dağcılar, zirveden Aras Dağları ve Ağrı Dağı'nın sisler içindeki görüntüsünün tadını çıkardı.

Dağcılardan Harun Çalkın, tırmanış için geldikleri Tekelti Dağı çevresindeki sis bulutlarının kendilerine sürpriz yaptığını söyledi.

Bulutlarla doyumsuz manzarayla karşılaştıklarını anlatan Çalkın, "Tekelti Dağı zirvesinden bulutlarla kaplanmış Ağrı Dağı, Ermenistan'daki Alagöz Dağları, Pamuk Dağı, Zor Dağları ve Aras Dağları'nın güzel manzarasını izledik. Buraya bütün dağcı arkadaşlarımızın gelmesini istiyorum, çünkü yarı teknik tırmanış yapacakları ve çok keyif alacakları bir dağdır. Kesinlikle yurt dışına veya farklı bir yere gitmelerine gerek yok, ülkemiz sınırlarındaki bu yerde iyi bir misafirperverlik görüp güzel bir tırmanışla manzaranın tadını çıkaracaklar." diye konuştu.

Dağcılar zirvede bir süre vakit geçirdikten sonra 2 saatte dağdan indi.

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