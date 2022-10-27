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IĞDIR (AA) - Soyu tehdit altında olan türlerden sakallı akbaba, Iğdır'da görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) soyu tükenme riskiyle karşı karşıya olan hayvanlara yönelik yapılan çalışmada kırmızı listeye alınan sakallı akbaba, Iğdır'da da yaşıyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, kentin Tuzluca ilçesi ile Ermenistan'ın Armavir şehrine bağlı Yervandashat köyü arasındaki sınır bölgesindeki kayalık alanda sakallı akbaba türünü fotoğrafladı.

Genellikle dağlık yamaçlarda süzülürken ve dönerek yükselirken görülen bu tür, zaman zaman çift halde de kanat çırpıyor.

Sakallı akbaba, yaşam alanı olarak ise ıssız dağları ve kayalık vadileri seçiyor.

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