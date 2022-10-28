Koyunların üstündeki böceklerle beslenen kuşlar kameraya yansıdı

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IĞDIR (AA) - Iğdır'da küçükbaş hayvan sürülerinin üstüne konarak beslenen kuşların beslenme anı kameraya yansıdı.

Vatandaşların büyük bir bölümünün hayvancılık yaptığı Iğdır'da yaklaşık 1 milyon 500 bin küçükbaş hayvan bulunuyor.

Yaz aylarında yaylalara çıkan küçükbaş sürüleri, havaların soğumasıyla Iğdır Ovası'na inip kışı burada geçiriyor.

Yayladan dönen sürülerin üzerine konan kuşlar, koyun ve keçilerin üstündeki parazit ve böcekleri yiyerek karnını doyuruyor.

Üstüne konan kuşlardan rahatsız olmayan küçükbaş hayvanlar, kuşların daha fazla böcek yakalaması için hareketsiz durarak kolaylık sağlıyor.

Özellikle sığırcık, küçük karga, leş kargası ve saksağanın koyunların üstündeki böcekleri yeme anı görüntülendi.

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