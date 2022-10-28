Iğdır'da Cumhuriyetin 99. yılı nedeniyle fener alayı düzenlendi

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IĞDIR (AA) - Iğdır'da, Cumhuriyetin 99. yıl dönümünde binlerce kişinin katılımıyla fener alayı yapıldı.

Iğdır Valiliğince, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen kutlama etkinlikleri kapsamında binlerce kişi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda toplandı.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca'nın da içinde bulunduğu kalabalık, saatlerin 19.23'ü göstermesiyle bayraklarla Tansu Çiller Caddesi'nde yürüdü.

Dev Türk Bayrağı ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün posterinin de taşındığı yürüyüş, Vali Konağı Caddesi'nde tamamlandı.

Etkinlik, havai fişek gösterisiyle sona erdi.

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