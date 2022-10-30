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Ağrı Dağı eteğindeki Erhacı sulak alanında 68 kuş türü tespit edildi

AA

Ağrı Dağı eteğindeki Erhacı sulak alanında 68 kuş türü tespit edildi

IĞDIR (AA) - HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır’da Ağrı Dağı eteğindeki Erhacı sulak alanında ilk kez yapılan araştırmada, göçmen ve yerli 68 kuş türü kayıt altına alındı.

Sonbaharda kuzeyden güneye göç eden kuşlar, Kuzeydoğu Göç Yolu üzerinde bulunan Iğdır'da mola verip besin ve yağ depoladıktan sonra uçuşlarına devam ediyor.

Genellikle Afrika'nın kuzeyine göç etmek için bu rotayı kullanan kuşlar, verimli sulak alanlardan Erhacı köyü bölgesini de tercih ediyor.

Göçün devam ettiği sulak alan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır Şube Müdürlüğü, Iğdır Üniversitesi, kuş bilimciler ve gönüllülerce takip altına alındı.

Bölgede ilk kez yapılan araştırmada göçmen ve yerli 68 kuş türü tespit edildi.

- "Tespit ve gözlem çalışmaları devam ediyor"

Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (KUŞMER) Dr. Öğr. Üyesi Emrah Çelik, AA muhabirine, sulak alanın dikkat çekici birçok kuş türünü barındırdığını söyledi.

Bölgede geçmişte geniş kapsamlı çalışma yapılmadığını ifade eden Çelik, "Erhacı sulak alanı bizim de gözlem altına aldığımız bir bölge. Bölgede yaptığımız çalışmalar neticesinde 68 türün kaydını çıkardık. Tespit ve gözlem çalışmalarına devam ediyoruz." dedi.

Alanda yapılan çalışmaların gün geçtikçe detaylandığını anlatan Çelik, "Alan bakir, insan geçişinin az olduğu bir bölge. Bu bölgeyi şimdilik gözlem altına aldık. Tabi bu bölgede çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Özellikle baharın gelmesiyle bu alanlarda çalışmalarımızı devam ettireceğiz." diye konuştu.

Sulak alanda henüz bilimsel anlamda çalışma yapılmadığını ve literatüre sağlıklı veri girilmediğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Ağrı Dağı'nın eteklerinde sessiz bir alan. Alanda tamamen doğal kaynaklar var. Hem insan hareketliliğinin hem de çevrede kuşları rahatsız edecek herhangi bir etmenin olmadığını gözlemledik. Kuşlar burayı güvenli ortam olarak gördükleri için rahat şekilde yaşamsal faaliyetlerini sürdürmekteler."

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