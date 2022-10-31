Dünyada soyu azalan elmabaş ördeği, kışı Ağrı Dağı'nın eteğinde geçiriyor

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IĞDIR (AA) - HÜSEYİN YILDIZ - Dünyada soyu tükenme riski taşıyan türler arasına alınan elmabaş patka ördeği (Aythya ferina), kışı geçirmek için Iğdır'daki sulak alanları kullanıyor.

Dalıcı ördek türlerinin en irilerinden olan elmabaş ördeği, Dünya Doğa ve Doğal Hayatı Koruma Birliğinin (IUCN) "azalan" türler listesinde yer alıyor.

Renkleri ve zarif hareketleriyle dikkati çeken ördek türü, yaz aylarını Kuzey Yarımkürede geçirip kışın yaklaşmasıyla birlikte daha sıcak bölgelere göçüyor.

Elmabaşın güneye doğru göçüp kışı geçirdiği noktalar arasında mikroklima iklime sahip Iğdır'ın sulak alanları da bulunuyor.

Sonbaharda Ağrı Dağı eteğindeki Bulakbaşı ve Karasu sazlıklarına gelen tür, kışı bölgedeki yerleşim yerlerine göre daha sıcak olan Iğdır'da geçirip tekrar kuzeye dönüyor.

Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (KUŞMER) Dr. Öğr. Üyesi Emrah Çelik, AA muhabirine, bu türün, sulak alanlar için önem arz eden ördek familyasından biri olduğunu söyledi.

- "Bu alanlar kuşlar için birçok olanağı birlikte sunuyor"

Türün IUCN kriterlerine göre kırmızı listede olduğunu vurgulayan Çelik, "Bu tür her yıl düzenli olarak bölgemize gelmekte. Özellikle ekimin ortalarına doğru buraya gelmeye başlayan bu tür kışı da burada geçirmekte." dedi.

Çelik, Iğdır'ın önemli kuş göç rotalarından biri olduğuna işaret ederek, "Kışı burada geçirdikten sonra baharın gelip havaların ısınmaya başlamasıyla serin bölgelere doğru göç hareketini gerçekleştiriyor. Elmabaş patkanın burada tespiti, popülasyon sayısının belirlenmesi kuş bilimi açısından oldukça önemli bir konu." diye konuştu.

Bulakbaşı ve Karasu sazlıklarının kuşlar için sunduğu önemi dile getiren Çelik, şunları söyledi:

"Bölge yaban hayatı açısından oldukça zengin. Bu alanlar özellikle kuşlar için birçok olanağı birlikte sunuyor. Buraya göçen ve bu alanları göç mola noktası olarak kullanan birçok tür var, elmabaş da bu türlerden biri. Bu tür farklı renkleri ve güzelliğiyle kendine has, göze gelen türlerden biridir."

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