Iğdır'da soğuktan etkilenen tilki tedavisinin ardından doğaya salındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

IĞDIR (AA) - Iğdır'da soğuktan etkilenip halsiz düşen tilki tedavi edildikten sonra doğal ortamına bırakıldı.

Kentte faaliyet gösteren bir beton şantiyesindeki güvenlik kulübesine gelen tilki, buraya sığınmak istedi.

Çalışanlar, tilkiyi içeri alıp durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Şantiyeye gelen ekip, tilkiyi alıp şubeye götürdü. Burada yapılan ilk muayenede tilkinin soğuktan bitkin düştüğü belirlendi.

Tedavi edilen ve besin desteği yapılan tilki doğal ortamına salındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.