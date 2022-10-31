Iğdır'da soğuktan etkilenen tilki tedavisinin ardından doğaya salındı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da soğuktan etkilenip halsiz düşen tilki tedavi edildikten sonra doğal ortamına bırakıldı.
Kentte faaliyet gösteren bir beton şantiyesindeki güvenlik kulübesine gelen tilki, buraya sığınmak istedi.
Çalışanlar, tilkiyi içeri alıp durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Şantiyeye gelen ekip, tilkiyi alıp şubeye götürdü. Burada yapılan ilk muayenede tilkinin soğuktan bitkin düştüğü belirlendi.
Tedavi edilen ve besin desteği yapılan tilki doğal ortamına salındı.