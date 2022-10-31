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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır'da göçerlerin yaylalardan eve dönüş yolculuğu sürüyor

AA

Iğdır'da göçerlerin yaylalardan eve dönüş yolculuğu sürüyor

IĞDIR (AA) - İlkbaharda sürülerini Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerin yüksek rakımlı yaylalarına götüren Iğdırlı göçerlerin, havaların soğumasıyla başlayan eve dönüş yolculuğu sürüyor.

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Iğdır'da, yaklaşık 1 milyon 500 bin küçükbaş hayvan bulunuyor.

İlkbaharda sürülerini civar illerin yaylalarına götüren göçerler, sonbaharda havaların soğuması ve otlakların kurumasıyla yeniden kentin alçak rakımlı köylerine dönüyor.

Yöredeki göçerler, sürülerini genellikle Ağrı, Kars, Ardahan ve Erzurum'un yaylalarına yürüyerek götürüp yazı buralarda geçiriyor. Sonbaharda ise havaların soğumasıyla Iğdır'a dönüş başlıyor.

Yüzlerce koyun ve keçiden oluşan sürüleriyle yaylalardan yola çıkan göçerler, 30 ile 60 gün arasında köylerine ulaşıyor.

Göçerlerden Cemal Bulak, AA muhabirine, ilkbaharda hayvanlarını Kars'taki yaylalara götürdüklerini belirtti.

Havaların soğumasıyla eve dönüşün başladığını dile getiren Bulak, "Kars'ın Arpaçay ilçesinden 3 hafta önce yola çıktık. Özdemir köyüne gidiyoruz, yolumuz az kaldı. 6 aydır yollardayız. Bu bizim çilemizdir ama başka yapacağımız iş yok, bunun için hayvancılık yapıyoruz." dedi.

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