Iğdır'da öğrencilerden lösemi hastalarına koreografili destek

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IĞDIR (AA) - Iğdır'da öğrenciler, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, lösemi hastalarına ve LÖSEV'e destek için koreografi düzenledi.

Iğdır 125. Yıl Anadolu Lisesi'ndeki 45 öğrenci, okul bahçesinde Lösemili Çocuklar Vakfı'nın (LÖSEV) koreografisini oluşturdu.

Öğrenciler, daha sonra ellerindeki Türk bayrakları ve "Hepimiz bir mucizeyiz", "Onların bir bizim 52 haftamız var", "Tek yürek, tek bilek LÖSEV'e destek" yazılı dövizler taşıyarak, kentin Yeşil Kuşak yolunda yürüyüş gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Nurullah İnanç, AA muhabirine, öğrencilerin LÖSEV'le ilgili yaptığı bu farkındalık projesini desteklediklerini belirtti.

Okula gelmenin sadece eğitimden ibaret olmadığını vurgulayan İnanç, "Öğrencileri bu tür etkinliklere yönlendirerek topluma daha faydalı bireyler yetiştirmek bir diğer amacımızdır. Iğdır'da böyle etkinliklerin çoğalması konusunda çalışmalarımız devam edecek. Etkinliği yapan okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Okul Müdürü Ali Ekber İpek ise lösemili çocukların yanında olmak için öğrencilerin yaptığı farkındalığın, toplumun tüm kesimlerine yayılmasını istediklerini söyledi.

LÖSEV'in, ihtiyaç sahibi lösemili çocukların hem eğitimini hem de sağlık masraflarını karşılamak için büyük projeler yürüttüğünü ifade eden İpek, bu anlamda lösemililere destek verilmesi gerektiğini belirtti.

Öğrencilerden İpek Aras da okul arkadaşlarıyla düzenledikleri etkinliğe katkı sunanlara teşekkür ederek, "Her zaman lösemili çocuklarla beraberiz, onların yanındayız." dedi.

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