Iğdır ve Kars'ta Diyanete bağlı kurumlarda deprem tatbikatı yapıldı

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IĞDIR (AA) - Iğdır ile Kars'ta, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Iğdır İl Müftülüğünde yapılan tatbikatta, senaryo gereği Vali ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca ve İl Müftü Vekili Kutbettin Şemin sohbet halinde iken deprem oldu ve sirenler çaldı.

"Çök, kapan, tutun" yöntemini uygulayan binadakiler, deprem tehlikesinin geçmesinin ardından tahliye edildi.

Vali Sarıibrahim, gazetecilere, 2022 yılının afetlere hazırlık, afet tatbikat yılı ilan edildiğini hatırlattı.

Ayın 9'unda ve 12'sinde de Türkiye geneli tekrar örnek bir tatbikat yapacaklarını ifade eden Sarıibrahim, afet bilincini arttırmayı amaçladıklarını belirtti.

- Kars

Kars'ta ise bir Kur'an kursunda yapılan tatbikata, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), müftülük personeli, öğrenciler ve Kızılay ekipleri katıldı.

Kentteki 18 Kur'an kursunda eş zamanlı gerçekleşen tatbikatta, deprem anında öğrenci ve personellerin yapması gerekenler öğretildi.

Tatbikatta öğrenciler, deprem anında sıraların yanına kapanarak depremin geçmesini bekledi. Sarsıntının bitmesiyle öğrenciler tahliye edildi.

Vali Öksüz, gazetecilere, tatbikatlarla doğal afetlere karşı hazır olduklarını ifade etti.

Bu tarz tatbikatlara önem verdiklerini anlatan Öksüz, "Bizler deprem öncesi alacağımız tedbirlerle, depremlerin, afetlerin yıkıcı etkilerini en aza indirebiliriz. Bunun için hem eğitim hem tatbikatlara büyük önem veriyoruz. Amacımız tabi afetlere dirençli güçlü bir toplum oluşturmak." diye konuştu.

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