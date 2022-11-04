Sıkı gözlemle Bulakbaşı ve Karasu sazlıklarında 195 kuş türü tespit edildi

IĞDIR (AA) - HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da Ağrı Dağı eteğinde bulunan Bulakbaşı ve Karasu sazlıklarında, gözlemcilerin yaptığı sıkı takiple 195 kuş türü tespit edildi.

Bulakbaşı ve Karasu sazlıklarındaki hem yerel hem de göçmen kuş türleri, kuş bilimcilerine gözlem ve araştırma imkanı sunuyor. Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP), KuzeyDoğa Derneği, Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUŞMER) görevlilerince bölgedeki sulak alanlarda sürekli yeni veriler elde ediliyor.

KUŞMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Emrah Çelik, AA muhabirine, sulak alanlarda yürüttükleri kapsamlı çalışmalarla bölge için önemli bilgi ve verilere ulaştıklarını söyledi.

Bulakbaşı ve Karasu sazlıklarında yürüttükleri gözlem faaliyetinin yıl boyunca devam ettiğini anlatan Çelik, "Bilindiği üzere bu sazlıklar yılın her döneminde kuş açısından çok aktif bölgeler. Son yaptığımız güncel çalışmalarla birlikte buradaki tür sayısı 195'e çıktı." dedi.

-"Kuluçkaya yatan türler için önem arz ediyor"

Çelik, sulak alanların, özellikle ilkbahar ve sonbaharda birçok kuş türüne ev sahipliği yaptığını anımsatarak, "Bu bölgeler hem mart ayında kuluçkaya yatan türler için önem arz ediyor hem de göç öncesi kuşların toplanma merkezi olarak ön plana çıkıyor. Göç öncesi birçok farklı kuş türü gelip burada göç hazırlıklarını yapıyor. Bu özellikleri açısından önemli bir alan." diye konuştu.

Bölgenin kuş gözlemcisi ve bilimsel araştırma maksadıyla bölgeye gelen araştırmacılar için önemli bir alan olduğunu aktaran Çelik, "Farklı kesimlerden gözlemci ve araştırmacılar, fotoğrafçılar buraya gelip çalışma yapıyor. Önemli veriler elde ediliyor, bölge için yeni türler tespit ediliyor." ifadesini kullandı.





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