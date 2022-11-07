Iğdır Üniversitesinin 2022-2023 Akademik Yılı açıldı

IĞDIR (AA) - Iğdır Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı düzenlenen törenle açıldı.

Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Iğdır Vali Yardımcısı Ömer Said Karakaş, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Mandal, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve dünyada yapılan bazı araştırmalara dair istatistikleri paylaşıp öğrencilere nasihatte bulundu.

TÜBİTAK'ın çalışmaları ve desteklerini anlatan Mandal, "Iğdır Üniversitesindeki bir öğrencimiz 'ben neredeyim' sorusuna kendini konumlandırıp, 'evet bunu görüyorum ve ben de bu konuda bir çözüm ortağı olabilirim' demeli. Bu sizin kendi bireysel kariyeriniz ama aynı zamanda Türkiye ve insanlık için de katkı noktası olarak değerlendirilebilir." dedi.

Mandal, TÜBİTAK'ın desteklediği projeler üzerine de katılımcılara bilgi vererek şöyle konuştu:

"Seyirci değil de bir çözüm oluşturmak istiyorsanız siz de bu destek programlarından faydalanarak kendi projenizi geliştirebilirsiniz. Bunda en fazla desteği alan üniversite Muğla Üniversitesi, ikinci ise Bartın Üniversitesi. Bunu sanayide de yapabilirsiniz. Bu program kapsamında 11 bin 435 araştırma projesini desteklemişiz."

Törende, Rektör Prof. Dr. Alma ise üniversitenin bölüm ve programları hakkında bilgi verip üniversitenin amaç ve çalışmalarını anlattı.

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