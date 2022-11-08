Iğdır'da Karabağ Zaferi'nin 2. yıl dönümü kutlandı

IĞDIR (AA) - Iğdır’da, Karabağ’ın işgalden kurtuluşunun 2. yıl dönümü kutlandı.

Iğdır Azerbaycan Dil Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneğince bir düğün salonunda, Karabağ’ın işgalden kurtuluşunun 2. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Program, Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunması ve şehitler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Burada bir konuşma yapan Azerbaycan Dil Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği Başkanı Ziya Zakir Acar, Türkiye ile Azerbaycan halkının birbirini hiçbir zaman kendinden farklı görmediğini söyledi.

Azerbaycan ve Türkiye’nin derin bağlarını ifade etmesi bakımından söylenebilecek en güzel ifadenin kardeşlik olduğunu aktaran Acar, "Şüphesiz sözden öteye geçip yaşanılan ortak kadim dostluğun ve ortak kaderin bir neticesi olarak ortaya çıkan bu örnek geçmişin, şimdinin ve geleceğin en güzel dostluk örneklerinden biridir.” dedi.

Acar, arada mesafeler olmasına rağmen Türkiye ile Azerbaycan halkının dar günlerinde bir ve beraber olmayı başardığını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 44 günlük vatan muharebesinden zaferle çıkan Azerbaycan Güney Kafkasya bölgesinde ekonomik ve siyasi yönden baş aktör olarak, bölgenin siyasi istikrara kavuşmasında önemli sorumluluklar alarak dünya kamuoyunda bölge barışı için inisiyatif üstlenen ülke izlenimi vermeye devam etmektedir. Ne mutlu ki kardeş Azerbaycan’ın 30 yıl boyunca Ermeni işgali altında kalan toprakları azat edildi. Bu kutlu mücadele 27 Eylül'de başladı ve 44 gün sürdü. Bu 44 günü biz anbean yaşadık, nasıl büyük bir mücadele verildiğini ve nasıl zafere kavuşulduğunu gördük.”

Karabağ Zaferi adlı kısa filmin de izletildiği programda, Kafkas Halk Dansları gösterileri yapıldı.

Program, Azerbaycanlı ses sanatçısı Mehrane Veligızı ve Çetin Adıgüzel’in konserinin ardından son buldu.

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