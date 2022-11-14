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Ağrı Dağı eteklerinde "kırmızı listede" bulunan kız kuşunun popülasyonu gözleniyor

AA

Ağrı Dağı eteklerinde "kırmızı listede" bulunan kız kuşunun popülasyonu gözleniyor

IĞDIR (AA) - HÜSEYİN YILDIZ - Dünyada soyu tükenme riskiyle karşı karşıya olan türlerden ve Iğdır'daki sulak alanlarda da görülen kız kuşunun kentteki hareketliliği araştırılıyor.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) "tehdite açık" türler arasına alınan kız kuşu (Vanellus vanellus), Orta Asya ve Avrupa'da görülebilen önemli kuşlar arasında yer alıyor.

Yağmurcungiller ailesinden olan kız kuşu, yaklaşık 30 santimetre büyüklüğünde, sulak alanlarda ve tarlalarda görülebilen, kelebeğe benzer uçuşuyla biliniyor.

Renkleri, görünüşü ve akrobatik hareketleriyle dikkati çeken kız kuşu, Kuzey Yarımküre'den güneye doğru göçü sırasında, 341 kuş türünün yaşadığı Iğdır'daki sulak alanları da tercih ediyor.

Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Karasu, Bulakbaşı ve Erhacı sulak alanlarına gelen türden yüzlerce birey, beslenirken görüntülendi.

Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Emrah Çelik, AA muhabirine, kız kuşunun bölge için önem taşıyan türlerden olduğunu söyledi.

Özellikle kırmızı listedeki türlerin bölgede yoğun popülasyon gösterdiğini ifade eden Çelik, "Kız kuşu şu an ICUN kriterlerine göre kırmızı listede olan bir tür. Ülkemizde birçok sulak alanda görülebiliyor. İlimizde Bulakbaşı ve Karasu sazlıklarında bu türü gözlemledik, yoğun bir popülasyon var." dedi.

- "Fauna çeşitliliği açısından önemli"

Kız kuşunun bölgede takibe alınan, popülasyonu, yaşam alanı ve yaşam tarzı araştırılan türler arasına alındığını vurgulayan Çelik, şunları söyledi:

"Bu tür için gözlemlerimiz devam edecek, ne sıklıkla bu alanı kullandığını, popülasyon sayısını yapacağımız araştırmalarla ortaya koyacağız. Kız kuşu görselliği ön planda olan, narin, morfolojik olarak güzel bir tür. Nesli tehlike altında olan türlerin burada gözlemlenmesi buranın fauna çeşitliliği açısından önemli. Avrupa'da soyu tehlike altında olan bir türün burada yoğun popülasyon göstermesi bizim için memnun edici bir durum."

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