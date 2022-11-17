Iğdır merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

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IĞDIR (AA) - Iğdır merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Tuzluca İlçesi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütlü olarak uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 3 ay süren çalışma sonucu Iğdır ve Tuzluca ilçesi ile Kars'ta düzenlenen operasyonlarda, "örgütlü olarak işlenen uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak" suçunu işledikleri belirlenen 5 zanlı gözaltına alındı.

Aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 cep telefonu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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