Afganistan uyruklu 226 düzensiz göçmen daha ülkelerine gönderildi

IĞDIR (AA) - Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 226 düzensiz göçmen Iğdır'dan ülkelerine yollandı.
Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, düzensiz göçmenler charter seferleriyle ülkelerine gönderiliyor.
Bu kapsamda farklı tarihlerde yakalanan ve Iğdır Geri Gönderme Merkezi'nde tutulan 226 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sağlık kontrolleri yaptırıldıktan sonra Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na götürüldü.
Burada gerekli kontrol ve güvenlik işlemleri tamamlanan göçmenler, charter seferiyle Afganistan'ın başkenti Kabil'e gönderildi.
Kentten yıl içinde ülkelerine gönderilen düzensiz göçmen sayısı 5 bin 99 oldu.