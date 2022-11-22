Iğdır'daki kayısı bahçelerinde sonbahar renkleri dron ile görüntülendi

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IĞDIR (AA) - Iğdır'daki kayısı bahçeleri, sonbahar renkleriyle etkileyici güzelliğine güzellik kattı.



Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, yıllık 45 bin tondan fazla kayısı hasadı gerçekleştirilen, 300 bin kayısı ağacı bulunan bahçeler, her mevsim farklı bir güzellik sunuyor.

Kıvrılarak genişleyen dallarında, gövdesinde ve yapraklarında sonbaharın sarı, yeşil ve kahverenginin farklı tonlarını yansıtan kayısı bahçeleri, sosyal medyada da önemli ölçüde beğeni topluyor.



Ziyaretçisinin eksik olmadığı kayısı bahçelerinin sunduğu bu eşsiz güzellikler, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından FPV drone ile görüntülendi.

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