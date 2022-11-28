Iğdır'da yurt inşaatında yaşanan göçükte enkaz altında kalan işçiyi arama çalışmaları sürüyor

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IĞDIR (AA) - Iğdır'da, yurt inşaatında meydana gelen göçükte enkaz altında kalan işçinin arama çalışması devam ediyor.

Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven kampüsünde, Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK) yapımı devam eden öğrenci yurdunun su deposu bölümünün inşaatında göçük yaşandı.

Meydana gelen göçükte 2 işçi enkaz altında kaldı.

Iğdır Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince çıkarılan işçilerden biri ilk müdahalenin ardından Iğdır Devlet Hastanesine sevk edildi.

Halen göçük altında bulunan diğer işçinin kurtarılması için AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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