Iğdır'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Aralık ilçesine bağlı Yukarı Topraklı köyünde, iki grup arasında silahlı kavga çıktı.
Kavgada akraba oldukları öğrenilen Deniz V. ile Adem V. yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Deniz V. (26) müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı köye giriş ve çıkışlar jandarma kontrolünde gerçekleştiriliyor.
Kavgaya karıştıktan sonra olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca çalışma başlatıldı.