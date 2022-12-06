Iğdır'da bir kişi ahırda ölü bulundu

IĞDIR (AA) - Iğdır'da bir kişi evinin yanındaki ahırda başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Aralık ilçesinde yaşayan Sinan Nedret'in (43) yakınları, evinin yanındaki ahırda Nedret'in cansız bedeniyle karşılaştı.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine Iğdır-Nahçıvan kara yolu üzerinde yer alan eve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede, Nedret'in başından silahla vurularak öldüğü belirlendi.
Aralık Belediyesinde çalıştığı ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Nedret'in cansız bedeni, Aralık İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.