Iğdır'da bir kişi ahırda ölü bulundu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

IĞDIR (AA) - Iğdır'da bir kişi evinin yanındaki ahırda başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Aralık ilçesinde yaşayan Sinan Nedret'in (43) yakınları, evinin yanındaki ahırda Nedret'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine Iğdır-Nahçıvan kara yolu üzerinde yer alan eve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, Nedret'in başından silahla vurularak öldüğü belirlendi.



Aralık Belediyesinde çalıştığı ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Nedret'in cansız bedeni, Aralık İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.