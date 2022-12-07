Iğdır'daki silahlı kavganın cinayet zanlısı tutuklandı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da iki gün önce 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın cinayet zanlısı tutuklandı.
Aralık ilçesine bağlı Yukarı Topraklı köyünde 5 Aralık'ta çıkan silahlı kavgaya karıştığı iddia edilen E. Vural, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Vural, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İlçedeki silahlı kavgada Deniz Vural hayatını kaybetmiş, Adem Vural yaralanmıştı.
Deniz ve Adem Vural'ın, cinayet zanlısıyla akraba oldukları öğrenildi.